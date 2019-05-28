В Магадане и Якутске «минировали» аэропорты

Якутск, , 08:37 — REGNUM За последние сутки поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в аэропортах Якутска и Колымы. Из воздушного терминала столицы Якутии людей эвакуировали вчера, 27 мая, а главный аэропорт Колымы сотрудники правоохранительных органов осматривают сегодня, 28 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы аэропорта Якутска, там взрывного устройства обнаружено не было. Эвакуация началась в 18.00 по местному времени (12:00 по мск), в 20.15 (14:15 по мск) пассажирам разрешили вернуться в аэропорт.

Анонимное сообщение о взрывчатке в аэропорту Магадана поступило на электронную почту предприятия в 11:29 по местному времени (4:29 по мск). В настоящее время специальными службами региона проводится комплекс мер по обследованию здания и установлению лиц, причастных к противоправной деятельности, пишет ИА «Весьма».

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