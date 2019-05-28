Вторник, 28 Мая 2019 года
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В Магадане и Якутске «минировали» аэропорты

Происшествия

В Якутске взрывное устройство не обнаружено, в Магадане мероприятия по обследованию здания пока не завершены

Якутск, 28 мая 2019, 08:37 — REGNUM  За последние сутки поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в аэропортах Якутска и Колымы. Из воздушного терминала столицы Якутии людей эвакуировали вчера, 27 мая, а главный аэропорт Колымы сотрудники правоохранительных органов осматривают сегодня, 28 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы аэропорта Якутска, там взрывного устройства обнаружено не было. Эвакуация началась в 18.00 по местному времени (12:00 по мск), в 20.15 (14:15 по мск) пассажирам разрешили вернуться в аэропорт.

Анонимное сообщение о взрывчатке в аэропорту Магадана поступило на электронную почту предприятия в 11:29 по местному времени (4:29 по мск). В настоящее время специальными службами региона проводится комплекс мер по обследованию здания и установлению лиц, причастных к противоправной деятельности, пишет ИА «Весьма».

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая из-за сообщения о бомбе были эвакуированы пассажиры аэропорта и вокзала Южно-Сахалинска. Эвакуации произошли практически синхронно — в районе от 11:00 до 11:30 по местному времени (3:00—3:30 по московскому). В ходе осмотра зданий взрывные устройства обнаружены не были.

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