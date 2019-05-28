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В одесской колонии во время бунта пострадали пять работников учреждения

Происшествия

Правоохранители осмотрели место происшествия

Одесса, Украина, 28 мая 2019, 08:31 — REGNUM  Во время бунта в одесской Южной исправительной колонии №51 пострадали пятеро её сотрудников. Об этом заявил начальник следственного управления областного управления нацполиции Сергей Шайхет, сообщило 27 мая информационное агентство «УНИАН».

"Среди работников исправительного учреждения пострадали пять человек, которые обратились в медицинское учреждение», — заявил он.

В ходе осмотра места происшествия выяснилось, что помещение дежурной части выгорело, уничтожен пожарный автомобиль, а в близлежащих административных зданиях зафиксировано задымление.

Погибших среди осуждённых нет, подчеркнул Шайхет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что бунт произошёл из-за обысков у заключённых колонии, однако первый заместитель главы нацполиции Украины Вячеслав Аброськин считает, что виновниками беспорядков являются так называемые «воры в законе».

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Происшествия в местах лишения свободы
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