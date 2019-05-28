Вторник, 28 Мая 2019 года
08:24:33 МСК

В Турции задержали свыше 1 тыс. нелегальных мигрантов

Происшествия

Они пытались проникнуть на территорию ЕС

В Турции задержали свыше 1 тыс. нелегальных мигрантов
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мигранты

Анкара, 28 мая 2019, 08:21 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции задержали на территории страны более 1 тыс. нелегальных мигрантов. Об этом 27 мая сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на свои источники.

Большая часть беженцев была задержана в провинции Эдирне, люди пытались пересечь границу и попасть в Грецию и Болгарию. Все они доставлены в миграционные службы, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ватикане вновь призвали Евросоюз «открыть двери» мигрантам

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить