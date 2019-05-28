Солдат армии Камеруна подозревают в убийстве новорожденного

Яунде, , 08:26 — REGNUM Солдаты армии Камеруна подозреваются в убийстве новорожденного ребенка, передает The Guardian Africa.

По информации издания, фотографии тела четырехмесячного младенца начали распространяться в сети с понедельника, 21 мая. Вместе с фото распространялось видео, на котором около тела младенца стояла плачущая женщина, предположительно, тетя ребенка. Видео снимал неизвестный человек. В убийстве и снятии видео подозревают солдат армии Камеруна.

Отец девочки вспоминает, что они приехали в город Муюка, чтобы познакомить ребенка с дедушкой. В тот день девочка спала на диване, ее мать готовила еду, а отец сидел у дома. Внезапно они услышали выстрелы.

«Я сказал моей жене быстро бежать», — вспоминает отец.

«Она спряталась за домом соседей, я убежал в лес. По пути назад я встретил мужчину, который рассказал мне об инциденте. Я побежал домой и увидел мою дочь на стуле. Они причинили ущерб моей дочери», — рассказал мужчина.

В настоящее время родители скрываются, опасаясь преследований военных.

Власти Камеруна отрицают все обвинения.