Солдат армии Камеруна подозревают в убийстве новорожденного

Яунде, 28 мая 2019, 08:26 — REGNUM Солдаты армии Камеруна подозреваются в убийстве новорожденного ребенка, передает The Guardian Africa.
По информации издания, фотографии тела четырехмесячного младенца начали распространяться в сети с понедельника, 21 мая. Вместе с фото распространялось видео, на котором около тела младенца стояла плачущая женщина, предположительно, тетя ребенка. Видео снимал неизвестный человек. В убийстве и снятии видео подозревают солдат армии Камеруна.
Отец девочки вспоминает, что они приехали в город Муюка, чтобы познакомить ребенка с дедушкой. В тот день девочка спала на диване, ее мать готовила еду, а отец сидел у дома. Внезапно они услышали выстрелы.
«Я сказал моей жене быстро бежать», — вспоминает отец.
«Она спряталась за домом соседей, я убежал в лес. По пути назад я встретил мужчину, который рассказал мне об инциденте. Я побежал домой и увидел мою дочь на стуле. Они причинили ущерб моей дочери», — рассказал мужчина.
В настоящее время родители скрываются, опасаясь преследований военных.
Власти Камеруна отрицают все обвинения.