Самолёты «Аэрофлота» в аэропорту Парижа подверглись усиленному досмотру

Париж, , 08:18 — REGNUM Два рейса авиакомпании «Аэрофлот» Москва — Париж были задержаны 27 мая в аэропорту Шарль де Голль из-за анонимного сообщения о заложенной на борту самолёта бомбе. Как уточнил глава пресс-службы посольства РФ Сергей Паринов, эта информация поступила в службу «Аэропортов Парижа» по электронной почте.

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По делу о взрыве в Лионе задержан второй подозреваемый

Оба прибывших из Москвы самолёта были направлены на спецстоянку, пассажиры с небольшой задержкой после досмотра были выпущены и доставлены в аэропорт на автобусе. По словам Паринова, которые приводит ТАСС, багаж также после досмотра был выпущен.

Также в связи с получением анонимных угроз специальному досмотру подверглись и ещё два рейса российской авиакомпании, следовавших из Парижа в Москву. Они вылетели в пункт назначения с задержкой. Сотрудники полиции проверили все рейсы без исключения на предмет взрывного устройства, тревога оказалась ложной.

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Паринов отметил, что посольство РФ получило уведомление от французских властей о возможных усиленных проверках российских бортов, прибывающих в парижский аэропорт из-за сообщения о бомбе.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 24 мая в центре Лиона неподалёку от площади Белькур прогремел взрыв. Перед пекарней на улице Виктора Гюго неизвестный оставил пакет с гвоздями и болтами и взрывчаткой. В результате взрыва пострадали 13 человек, в том числе восьмилетняя девочка. 11 раненых госпитализированы.