Мэрия Владивостока компенсирует ущерб автовладельцам, причинённый тайфуном

Владивосток, , 08:13 — REGNUM Глава Владивостока Олег Гуменюк заверил владельцев повреждённых автомобилей, что администрация города готова компенсировать причинённый тайфуном ущерб. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Обрушение подпорной стены и плит лестницы стало следствием сильного ливня, накрывшего Владивосток. Ранее МЧС предупреждало об осадках и сильном ветре, объявив штормовое предупреждение.

«В результате обрушения бетонной конструкции никто из людей не пострадал», — сообщили в пресс-службе МЧС Приморья.

В городской администрации пояснили, что на разборе завала принимали участие специалисты и спецтехника муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

«Ночью на месте обрушения побывал глава города, который разъяснил автовладельцам порядок обращения в мэрию за компенсацией ущерба», — рассказал представитель горадминистрации.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе в результате оползня обрушилась площадка для автомобилей, на которой в это время находилось несколько транспортных средств.