У снятых с жителей Чувашии клещей обнаружили энцефалит и боррелиоз

Чебоксары, , 07:54 — REGNUM В Чувашии санитарные врачи напоминают о наступлении сезонной активности клещей. В республике при исследовании клещей, снятых с людей, в пяти случаях определены возбудители клещевого вирусного энцефалита, сообщили ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по Чувашии.

По данным ведомства, с 10 по 16 мая в больницы в связи с присасыванием клещей обратились 123 человека, из них 42 ребёнка. Наибольшую долю, 75%, составляют жители Чебоксар. В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии исследовано 515 клещей, снятых с людей.

«В пяти клещах определены возбудители клещевого вирусного энцефалита, в 13 — возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в 15 — возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза человека», — говорят об итогах исследования в управлении Роспотребнадзоре по Чувашии.

В апреле и по 13 мая зарегистрировано 46 обращений по поводу присасывания клещей, в том числе 17 случаев среди детей (за тот же период 2018 года — 36 обращений). Исследовано 125 клещей, снятых с людей, в шести случаях выделены возбудители клещевого боррелиоза.

В ведомстве отмечают, что Чувашии не регистрируются местные случаи клещевого вирусного энцефалита, но ежегодно регистрируются случаи иксодового клещевого боррелиоза: в 2018 году было зарегистрировано 22 случая.

В Чувашии на территориях мест массового отдыха и пребывания населения, детских оздоровительных учреждений проводятся акарицидные обработки против клещей. Обработано 74,8 га территорий, в том числе 65,8 га территорий детских образовательных и оздоровительных учреждений в ходе подготовки к старту летней оздоровительной кампании. Работа продолжается.

Напомним, клещи — переносчики опасных для человека заболеваний, таких как клещевой вирусный энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, грануляцитарный эрлихиоз человека. При выявлении инфицированного клеща, снятого с человека, необходимо обратиться в больницу для решения вопроса о медицинском наблюдении и проведении неспецифической профилактики. Чтобы уберечь себя от клещей, на прогулки в парки следует выбирать одежду, которая прикрывает всё тело и прикрывать голову, а после прогулки встряхнуть всю верхнюю одежду и осмотреть тело. Санитарные врачи рекомендуют также использовать репелленты.