На востоке Китая произошло обрушение строящейся линии метро, есть жертвы

Циндао, Китай, , 07:48 — REGNUM Три рабочих погибли и еще двое числятся пропавшими без вести в результате обрушения тоннеля метро на строительной площадке в Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает 28 мая агентство Синьхуа.

В Метрополитене Циндао сообщили, что обрушение произошло в 17:40 по местному времени 27 мая на месте строительство четвертой линии метро. На месте находились пятеро рабочих, которых завалило обломками. К утру по местному времени 28 мая спасатели нашли тела троих рабочих. Поиски продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года десять человек погибли в результате обрушения проезжей части во время строительства метро в городе Фошань китайской провинции Гуандун на юге страны.

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