В Приангарье сирот намеревались заселить в недостроенное жильё

Иркутск, , 07:36 — REGNUM Выделение некачественного жилья сиротам послужило поводом для возбуждения уголовного дела по ст. 293 УК РФ («Халатность»). Итоги проверки, в ходе которой выявлены многочисленные проблемы при возведении квартир в Куйтунском районе, опубликованы на официальном сайте прокуратуры Иркутской области.

В ходе разбирательств выяснилось, что строительство многоквартирных домов осуществлялось в отсутствие государственного строительного надзора, государственная либо негосударственная экспертиза проектной документации не проводилась. Также установлено, что застройщик выполнил работы, не соответствующие условиям и объёмам, определенным государственными контрактами, проектно-сметной документации, тем самым снизив размер фактически понесенных затрат.

И это при том, что застройщик нарушил сроки завершения строительства и сдачи готовых объектов капитального строительства, не в полном объёме выполнил отделочные работы в квартирах сирот, ненадлежащим образом осуществил прокладку теплосетей и не благоустроил придомовую территорию.

«При наличии незавершенных застройщиком работ, предусмотренных условиями государственных контрактов, с имеющимися нарушениями строительных норм и правил, администрация Куйтунского муниципального образования безосновательно выдала разрешения на ввод в эксплуатацию указанных многоквартирных домов. В свою очередь, заказчиком работ (министерством имущественных отношений области) без замечаний были приняты недостроенные квартиры для дальнейшей их передачи лицам из числа детей-сирот», — отметили в областной прокуратуре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с аналогичной проблемой столкнулись дети-сироты из Тайшета, заселённые в теперь уже разваливающийся дом. Как сообщают «Вести-Иркутск», квартиры там стали аварийными вскоре после того, как сироты справили новоселье: полы и окна «повело», в стенах образовались трещины, завелись клопы, сверчки, мокрицы, в подвале возникло настоящее болото.

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