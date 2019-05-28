В Перми после падения башенного крана следователи проводят проверку

Пермь, , 06:37 — REGNUM В Перми по факту ЧП на стройплащадке, в ходе которого пострадала крановщица, проводится доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю.

Вечером 27 мая в Дзержинском районе города Перми на строительной площадке многоквартирного дома произошло падение башенного крана. Крановщица получила травмы и госпитализирована.

По данным следствия, повреждения получили частный дом, надворные и легковой автомобиль.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия с участием необходимых специалистов, в строительной компании изымается интересующая следователей документация, назначаются судебные экспертизы. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.

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