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В Перми после падения башенного крана следователи проводят проверку

Происшествия

Башенный кран использовался при строительстве многоэтажного дома. В результате ЧП пострадала крановщица

Пермь, 28 мая 2019, 06:37 — REGNUM  В Перми по факту ЧП на стройплащадке, в ходе которого пострадала крановщица, проводится доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю.

Вечером 27 мая в Дзержинском районе города Перми на строительной площадке многоквартирного дома произошло падение башенного крана. Крановщица получила травмы и госпитализирована.

По данным следствия, повреждения получили частный дом, надворные и легковой автомобиль.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия с участием необходимых специалистов, в строительной компании изымается интересующая следователей документация, назначаются судебные экспертизы. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.

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Происшествия со строительными и грузовыми кранами
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