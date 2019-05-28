В Якутске погибли две школьницы

Якутск, , 08:19 — REGNUM В Якутске выясняют причины падения из окна седьмого этажа многоэтажного дома двух одноклассниц. Девочкам было по 15 лет, они обе погибли, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации News.Ykt.ru, одна из девушек скончалась на месте, вторая умерла в больнице.

«Насколько я знаю, это несчастный случай. Дети любят селфи. Возможно, открыли окно, потеряли бдительность и нарушили технику безопасности», — заявила ИА SakhaDay уполномоченный по правам ребёнка в Якутии Анна Соловьёва.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года двое подростков выпали из окна жилого дома в Новой Москве. Молодой человек и девушка погибли.