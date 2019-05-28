Подозреваемый во взрывах в Лионе купил компоненты бомбы в интернете

Париж, , 05:18 — REGNUM Основной подозреваемый по делу о взрыве в центре французского Лиона Мохамед Хишем М. приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства в интернет-магазине, заказ он оформил на свое имя, сообщает газета Le Parisien.

Сообщается, что компоненты для изготовления взрывчатки в его доме обнаружили правоохранители во время обыска. Отмечается, что подобные компоненты использовались при создании взрывных устройств для терактов в Бельгии и Франции. По данным полиции, в ходе обысков не удалось обнаружить что-либо, подтверждающее связь подозреваемого с радикальным исламом.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая полиция Франции арестовала четверых человек по подозрению в организации теракта в центре Лиона. Главным подозреваемым по делу является 24-летний студент-программист из Алжира. Ранее, 24 мая, в центре Лиона сработало взрывное устройство, в результате взрыва ранения получили 13 человек.

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