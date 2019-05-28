Вторник, 28 Мая 2019 года
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Из аэропорта Южно-Сахалинска эвакуировали людей из-за сообщения о бомбе

Происшествия

Информация о бомбе не подтвердилась

Южно-Сахалинск, 28 мая 2019, 05:15 — REGNUM  Аэропорт и вокзал Южно-Сахалинска эвакуировали из-за сообщения о бомбе, сообщает «Сахалин-инфо».

Сообщается, что эвакуации произошли практически синхронно — в районе от 11:00 до 11:30 по местному времени (3:00—3:30 по московскому). Эвакуацию на вокзале провели из-за обнаружения подозрительной сумки. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и оцепили здание.

Эвакуацию в аэропорту провели после звонка, в котором сообщалось о якобы заложенной в здании воздушной гавани бомбе. В целях безопасности были отменены все вылеты из аэропорта Южно-Сахалинска. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

После проверки зданий аэропорта и вокзала выяснилось, что угрозы взрыва нет, никаких взрывных устройств обнаружено не было. Вокзал и аэропорт возобновили свою работу.

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