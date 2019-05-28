Из аэропорта Южно-Сахалинска эвакуировали людей из-за сообщения о бомбе

Южно-Сахалинск, , 05:15 — REGNUM Аэропорт и вокзал Южно-Сахалинска эвакуировали из-за сообщения о бомбе, сообщает «Сахалин-инфо».

Сообщается, что эвакуации произошли практически синхронно — в районе от 11:00 до 11:30 по местному времени ( 3:00—3:30 по московскому). Эвакуацию на вокзале провели из-за обнаружения подозрительной сумки. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и оцепили здание.

Эвакуацию в аэропорту провели после звонка, в котором сообщалось о якобы заложенной в здании воздушной гавани бомбе. В целях безопасности были отменены все вылеты из аэропорта Южно-Сахалинска. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

После проверки зданий аэропорта и вокзала выяснилось, что угрозы взрыва нет, никаких взрывных устройств обнаружено не было. Вокзал и аэропорт возобновили свою работу.