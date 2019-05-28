Вторник, 28 Мая 2019 года
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В Германии закрыли один из вокзалов из-за бомбы времен Второй мировой войны

Происшествия

Поездам дальнего следования пришлось ехать по другому маршруту

Галле, Германия, 28 мая 2019, 04:06 — REGNUM  Работа вокзала в немецком Галле была остановлена из-за обнаружения неразорвавшейся авиабомбы времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба железнодорожного концерна Deutsche Bahn на своей странице в Twitter.

«Во время строительных работ в Галле была обнаружена авиабомба, которую необходимо обезвредить. Главный вокзал закрыт», — говорится в сообщении.

По данным полиции, снаряд весом 250 кг был обнаружен в 100 метрах от центрального вокзала. В целях безопасности поезда дальнего следования были запущены по объездному маршруту. Спустя несколько часов бомба была обезврежена, пострадавших не было. Вокзал открыли снова.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая в немецком Гамбурге обнаружили во время строительных работ авиабомбу времен Второй мировой войны. Отмечалось, что 500-килограммовая бомба была американского производства. В целях безопасности власти провели эвакуацию местных жителей на время обезвреживания заряда.

Читайте ранее в этом сюжете: В Гамбурге обнаружили авиабомбу времен Второй мировой войны

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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