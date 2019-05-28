Вторник, 28 Мая 2019 года
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Более 600 пожарных пытаются потушить лесной пожар в Канаде

Происшествия

Площадь возгорания за неделю увеличилась в четыре раза

Оттава, 28 мая 2019, 03:37 — REGNUM  Около 600 пожарных привлечены к ликвидации лесного пожара, который разгорелся на севере канадской провинции Альберта, передает телеканал CTV.

Сообщается, что в настоящее время площадь возгорания оценивается 105 тысяч гектаров, хотя еще неделю назад она составляла 25 тысяч. В Канаде пожару присвоили шестую, высшую, категорию сложности. Для тушения пожара в регион направили пожарных из других провинций — Британской Колумбии, Новой Шотландии и Онтарию. Также в ликвидации пожара принимают участие 28 вертолетов, восемь самолетов и наземная техника.

Отмечается, что по причине пожара более 5 тысяч человек, проживающих в районе зоны бедствия, покинули свои дома. Полиция перекрыла несколько дорог, находящихся в близости к очагам возгорания. Пока информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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Лесные пожары — 2019
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