Вторник, 28 Мая 2019 года
02:53:41 МСК

Строительный кран обрушился на жилой дом в Перми

Происшествия

Пострадала крановщица

Строительный кран обрушился на жилой дом в Перми
Башенный кран

Пермь, 28 мая 2019, 02:32 — REGNUM  Башенный кран упал на один жилых домов в центре Перми, в результате чего пострадал один человек, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС РФ.

Сообщается, что строительный кран упал на жилой дом в 17:05 по московскому времени в Дзержинском районе города. В результате падения пострадала женщина — крановщик, ее госпитализировали. Также повреждения получил одноэтажный дом, примыкающий к двухэтажному дому, постройки и автомобиль.

На месте происшествия работают следователи. Начата доследственная проверка произошедшего.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия со строительными и грузовыми кранами
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить