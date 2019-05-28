Строительный кран обрушился на жилой дом в Перми

Пермь, , 02:32 — REGNUM Башенный кран упал на один жилых домов в центре Перми, в результате чего пострадал один человек, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС РФ.

Сообщается, что строительный кран упал на жилой дом в 17:05 по московскому времени в Дзержинском районе города. В результате падения пострадала женщина — крановщик, ее госпитализировали. Также повреждения получил одноэтажный дом, примыкающий к двухэтажному дому, постройки и автомобиль.

На месте происшествия работают следователи. Начата доследственная проверка произошедшего.