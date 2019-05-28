Вторник, 28 Мая 2019 года
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Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Екатеринбурге

Происшествия

Пострадали пассажиры автобуса

Екатеринбург, 28 мая 2019, 02:24 — REGNUM  Пассажирский автобус столкнулся в грузовой «Газелью» в Екатеринбурге, пострадали пять человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ Свердловской области.

Сообщается, что ДТП произошло в 11:55 по московскому времени в районе дома № 57 на Сибирском тракте. По предварительным данным, водитель автобуса № 64 отвлекся на пассажира и допустил столкновение с грузовой «Газелью» на пешеходном переходе. В результате столкновения «Газель» задела легковой автомобиль Chevrolet. Пострадали пятеро пассажиров автобуса, их госпитализировали. Отмечается, что их жизням ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в Екатеринбурге в районе Центрального стадиона столкнулись два автомобиля, в результате чего одна из машин вылетела на тротуар и сбила женщину. Женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии.

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