Вторник, 28 Мая 2019 года
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Пожар произошел в гаражных боксах на юге Москвы

Происшествия

Информации о пострадавших не поступало

Москва, 28 мая 2019, 02:04 — REGNUM  Пожар произошел на юге Москвы, загорелись восемь гаражных боксов, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

Сообщается, что пожар произошел на Липецкой улице в строении № 17. Огнем были охвачены восемь гаражных боксов, общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Пожар был ликвидирован спасателями, информации о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая крупный пожар произошел на складе в Оренбургской области. Огнем была охвачена площадь в 2500 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадала одна женщина. Она получила ожоги кистей рук.

Читайте ранее в этом сюжете: При пожаре на складах под Оренбургом пострадала женщина

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