Шестеро пострадали при стрельбе в Вашингтоне

Вашингтон, , 01:14 — REGNUM Шесть человек, среди которых один подросток, пострадали в результате стрельбы в столице США Вашингтоне, сообщает пресс-служба местной полиции.

Сообщается, что неизвестный открыл стрельбу на юго-востоке округа Колумбия. В результате стрельбы пострадали шесть человек, в том числе один подросток. Полиция отмечает, что жизни пострадавших ничего не угрожает, им оказывается медпомощь. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают подозреваемого, который успел скрыться с места преступления на автомобиле.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая неизвестный открыл огонь по людям возле университета Болла в американском штате Индиана. В результате стрельбы пострадали семь человек, среди них три человека получили тяжелые ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Семь человек получили ранения при стрельбе на вечеринке в США