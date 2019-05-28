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Шестеро пострадали при стрельбе в Вашингтоне

Происшествия

Нападавший скрылся с места преступления на автомобиле

Вашингтон, 28 мая 2019, 01:14 — REGNUM  Шесть человек, среди которых один подросток, пострадали в результате стрельбы в столице США Вашингтоне, сообщает пресс-служба местной полиции.

Сообщается, что неизвестный открыл стрельбу на юго-востоке округа Колумбия. В результате стрельбы пострадали шесть человек, в том числе один подросток. Полиция отмечает, что жизни пострадавших ничего не угрожает, им оказывается медпомощь. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают подозреваемого, который успел скрыться с места преступления на автомобиле.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая неизвестный открыл огонь по людям возле университета Болла в американском штате Индиана. В результате стрельбы пострадали семь человек, среди них три человека получили тяжелые ранения.

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