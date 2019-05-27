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Легковой автомобиль врезался в дерево в Ленобласти, есть жертвы

Происшествия

ДТП произошло на автодороге Кириши — Будогощь

Санкт-Петербург, 27 мая 2019, 23:43 — REGNUM  Легковой автомобиль врезался в дерево в Ленинградской области. Погибли три человека. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 19:00 на 24-м километре автодороги Кириши — Будогощь. Водитель легкового автомобиля Mazda не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров автомобиля — мужчины 1984 и 1973 годов рождения.

Травмы различной степени тяжести получил пассажир 1973 года рождения.

Полиция проводит проверку.

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Дорожно-транспортные происшествия
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