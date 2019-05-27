Бывшего главного налоговика Йошкар-Олы будут судить за взятку в 18 млн

Йошкар-Ола, , 22:25 — REGNUM По уголовному делу бывшего главы территориального органа Федеральной налоговой службы Йошкар-Олы Владимира Чекушкина прокурор Марий Эл утвердил обвинительное заключение. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

По версии следствия, являясь руководителем налоговой службы Йошкар-Олы в период с 2005 по 2018 год он получил от предпринимателя через доверенных лиц взятку в размере более 18 млн рублей за общее покровительство и попустительство по службе, а также за бездействие в отношении юридических лиц, созданных предпринимателем.

При этом взятка передавалась частями — 25% в виде доли в уставном капитале одной из компаний, в виде дивидендов от ведения коммерческой деятельности, а также строительных материалов и трех квартир совокупной площадью 165,7 кв метров.

Рассмотрение дела по существу будет проходить в Йошкар-Олинском городском суде.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Чекушкин был задержан в июле 2018 года. Ему было предъявлено обвинение по п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

При этом изначально речь шла лишь о взятке в виде 25%-ной доли в уставном капитале одной из компаний, которая оценивалась в 8 млн рублей. Актив был оформлен на доверенное лицо.

Владимир Чекушкин возглавлял отеделение ФНС по Йошкар-Оле в то время, когда главой республики был Леонид Маркелов, который подозревается в получении взятки в 235 млн рублей. Чекушкин занимал пост до ноября 2016 года.

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