Крупный отряд «ан-Нусры»* атаковал сирийскую армию к северу от Хамы

Дамаск, , 22:13 — REGNUM Вооруженное формирование из 450 боевиков из террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковало позиции правительственных сил Сирийской Арабской Республики в провинции Хама. Об этом сегодня, 27 мая, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Виктор Купчишин.

Атака была осуществлена ночью 26 мая. Наступление на позиции сирийских войск шло с двух направлений. Бои развернулись в районе населенного пункта Кафер-Нбуда на севере провинции Хама.

Численность атакующей группировки террористов оценивается в 450 боевиков. Также у террористов есть семь танков, пять боевых машин пехоты, 12 автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами. Атака боевиков поддерживалась огнём из трёх установок реактивного залпового огня (РСЗО).

В ходе боестолкновения сирийские правительственные силы уничтожили три танка террористов, две установки РСЗО, одну БМП, шесть автомобилей и около 100 боевиков. Информация о потерях среди сирийских правительственных сил не приводится.