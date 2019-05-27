Главу турфирмы — организатора выезда детей с пожаром выпустили под залог

Нижний Новгород, , 21:20 — REGNUM Директора ООО «Галерея Вип-тур», которая организовала поездку детей на турбазу, где в дальнейшем произошел пожар, выпустили под залог. Об этом глава компании сообщила на своей странице в одной из социальных сетей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Она уточнила, что вышла из-под ареста несколько дней назад. Сумма залога не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на турбазе ForRest house в Городецком районе произошел в ночь на 2 ноября 2018 года. В здании в момент трагедии находилось 16 человек, из которых 14 детей. Во время пожара в трехэтажном деревянном корпусе спавший на последнем этаже ребенок не смог самостоятельно выбраться.

По факту происшествия было возбуждено два уголовных дела — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека и о причинении смерти по неосторожности.

Отец погибшего мальчика отмечал, что в здании не действовал ни один из огнетушителей, а пожарная сигнализация не сработала.

29 ноября директора турфирмы заключили под стражу.

В следственном управлении СКР по Нижегородской области отмечали, что в сентябре 2018 года женщина создала туристский продукт — выезд подростков в гостиницу ForRest house в Городецком районе с целью организации отдыха и досуга школьников. После утверждения проекта для организации отдыха подростков она заключила договор аренды коттеджа. Уточнялось, что ни один из сопровождающих детей в поездке не обладал знаниями и специальными навыками действия в чрезвычайных ситуациях, в том числе навыками действия по эвакуации детей при пожаре. В результате отсутствия грамотной эвакуации детей, один из туристов погиб из-за отравления продуктами горения.

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