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Пожар на списанном эсминце «Гремящий» локализован

Происшествия

Пострадавших нет

Пожар на списанном эсминце «Гремящий» локализован
Иллюстрация: Vk.com/Североморск
Возгорание на эсминце «Гремящий»

Североморск, Мурманская область, 27 мая 2019, 21:14 — REGNUM  Пожар на списанном эсминце «Гремящий», который загорелся в Североморске, локализован. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает РИА Новости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, остов списанного эсминца «Гремящий», который находится в процессе утилизации, загорелся. Горение началось в трюмах корабля, где оставался мазут.

Первоначально сообщалось о площади горения в 20 квадратных метров. Пожарные расчеты оперативно прибыли на место происшествия.

К настоящему моменту пожар удалось локализовать. Идёт его ликвидация.

Уточняется, что утилизацией занималась одна из коммерческих структур. Остов эсминца находится на территории бывшего бетонного завода.

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