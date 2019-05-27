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Из-под завала в шахте в Зимбабве извлекли девять тел

Происшествия

«Ни один из шахтеров не был сотрудником Metallon»

Хараре, 27 мая 2019, 20:24 — REGNUM  Спасатели извлекли погибших из-под завала в золотой шахте компании Metallon в Зимбабве, 27 мая передаёт агентство Reuters.

«К сожалению, девять человек погибли. Ни один из шахтеров не был сотрудником Metallon», — сказано в заявлении компании.

Все погибшие на шахте «Мазове» к северу от Хараре работали под землей незаконно. Обвал случился 26 мая после того, как шахтеры-нелегалы неудачно взорвали породу.

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