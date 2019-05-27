Экс-глава исполкома Чистополя за взятку отправится в колонию на 4 года

Казань, , 20:17 — REGNUM Чистопольский городской суд вынес приговор по делу в отношении экс-руководителя исполкома города. Он признан виновным по пп. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Взяточничество»), сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Татарии.

Суд при назначении наказания применил ст. 64 УК РФ («Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление») и экс-чиновника отправят на четыре года в колонию строгого режима, но без выплаты штрафа. В отношении взяткодателей уголовное преследование было прекращено, поскольку они активно сотрудничали со следствием, также был установлен факт вымогательства взятки со стороны должностного лица.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по версии следствия, в 2017—2018 годах исполком Чистополя заключил с двумя фирмами контракты по механизированной уборке улиц и благоустройству на сумму 70 млн рублей. Экс-глава исполкома предупредил, что подпишет контракт только в случае передачи ему денежного вознаграждения. Во втором полугодии 2018 года главе исполкома было передано 880 тыс. рублей.

Гособвинение просило о более строгом наказании — 8 лет в колонии строгого режима со штрафом в 25-кратном размере взятки, а также запрета занимать определенные должности в течение трех лет.

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