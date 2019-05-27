СМИ: Генпрокуратура РФ заняла принципиальную позицию по делу Бутаковой

Челябинск, , 19:39 — REGNUM «77-летняя тёща депутата Госдумы Вадима Белоусова Маргарита Бутакова обратилась к спикеру верхней палаты российского парламента Вячеславу Володину и генпрокурору РФ, поблагодарив их за участие в её судьбе и за выявленные в уголовном деле нарушения. Тем не менее, женщина все ещё испытывает опасения за свою дальнейшую судьбу.

В соответствии с версией следствия, Маргарита Бутакова, зятем которой является парламентарий Вадим Белоусов, лишившийся депутатской неприкосновенности в декабре 2018 года, якобы являлась посредником в передаче взяток мужу своей дочери, а также губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу, занимавшему пост главы региона в период с 2010 по 2014 год. Правоохранители полагают, что Белоусов и Юревич получили порядка 3 миллиардов рублей за оказанное компаниям, выигравшим крупные подряды на строительство и ремонт дорог, покровительство. В данном деле также фигурирует Андрей Чуркин, помощник Белоусова.

В предыдущем обращении, адресованном генпрокурору Юрию Чайке и спикеру Госдумы Вячеславу Володину, Бутакова выступила с заявлением о том, что все четверо лиц, которые являются фигурантами вышеуказанного дела, оказались жертвами сговора и необъективности следственных органов. На самом деле, как утверждает тёща Белоусова, вывод средств, украденных на дорожных подрядах, осуществлялся группой бизнесменов, в составе которой, в числе прочих, присутствуют Сергей Вильшенко, Константин Овчинников и Алексей Башаев. Удалось выяснить, что все эти предприниматели тесно связаны с Борисом Дубровским — экс-губернатором Челябинской области, который покинул пост главы региона в марте 2019 года. Уход Дубровского оказался связан со скандалом: Федеральная антимонопольная служба доказала, что он был замешан в картельном сговоре с дорожно-строительными предприятиями. ФАС фактически подтвердила, что коррупционные схемы, создателем которых, по версии следствия, является Юревич, продолжили работать и после того, как поменялся губернатор. При этом масштабы и без того крупных хищений увеличились в несколько раз.

Начиная с 2011 года челябинские антимонопольщики стали проявлять интерес к распределению дорожных контрактов в регионе. Когда губернаторский пост занял Дубровский, представители регионального управления ФАС столкнулись с серьёзным давлением, в котором, как ни странно, были задействованы и силовики. Так, к примеру, в августе 2018 года в помещениях ведомства устроили обыск, который продолжался девять часов. Позднее, по словам руководителя управления ФАС Анны Козловой, правоохранители установили, что существует план, направленный на ее дискредитацию. Существует вероятность, что подготовили его руководители неформальной организации, объединяющих дорожных подрядчиков. Насколько далеко могло бы зайти дело, неизвестно, но в ситуацию вовремя вмешался глава ФАС Игорь Артемьев.

Что касается дела в отношении Маргариты Бутаковой и других фигурантов, которых следствие считает её сообщниками, объективность расследования изначально вызывала определенные сомнения. В апреле Генпрокуратура провела проверку материалов, подготовленных для передачи дела в суд, после чего оно было возвращено в Екатеринбург для доследования и устранения допущенных нарушений. Ведомство просто не нашло в деле доказательств вины 77-летней тёщи парламентария. Однако вместо того, чтобы либо отыскать доказательства, либо закрыть дело против Бутаковой, следователи решили поступить иначе и предприняли странный ход, позволяющий им и дальше держать Бутакову в статусе подозреваемой.

Учитывая, что два губернатора Челябинской области подряд стали фигурантами одного и того же крупного коррупционного скандала, ситуация выглядит весьма необычной даже на фоне арестов федеральных министров. Интереса добавляет и тот факт, что местные правоохранители тоже задействованы в происходящим и ведут здесь свою собственную игру. «Версия» решила разобраться в ситуации с самого начала.

Основные персонажи

История приобрела огласку летом 2014 года. Челябинские следователи возбудили уголовное дело в отношении глав двух дорожных предприятий. В частности, согласно версии правоохранителей, руководитель ОГБУ «Челябинскавтодор» Константин Овчинников получил взятку от подрядчика ООО «ТехноПарк», во главе которого стоял Алексей Башаев. В процессе расследования наружу выплыли многомиллиардные хищения бюджетных средств, которые известны по делу экс-губернатора Юревича. Дороги в регионе строились с многочисленными нарушениями, а деньги, которые предприятия получали через государственные контракты, выводились через подставные фирмы, обналичивались или отправлялись в офшоры.

Вышеупомянутое ООО «ТехноПарк» — лишь одна составляющая длинной цепи, на вершине которой находится главный бенефициар фирм-однодневок Сергей Вильшенко. Именно под его контролем находился «Южуралавтобан» — крупнейший региональный дорожный подрядчик. Следственным и налоговым органам после проверок в ЗАО «Южуралавтобан», «Каслидорремстрой», «Пластовское ДРСУ» и других компаниях. удалось установить маршруты перемещения суммы в 3 миллиарда рублей через компании Вильшенко за границу.

По идее, Вильшенко, Овчинникова и Башаева ждала неминуемая уголовная ответственность, однако им удалось её избежать. Каким образом? Очень просто. Вместе со своими адвокатами предприниматели сумели убедить следствие в том, что «распиленные» средства они не вывели за рубеж, а передали их главе региона Михаилу Юревичу и парламентарию Вадиму Белоусову, который на тот момент был депутатом Законодательного собрания Челябинской области. Таким образом, вышеупомянутые бизнесмены обеспечили себе поблажку от правосудия, сдав властям взяточников.

После этого материалы проверок в «Южуралавтобане» и других структурах, которые были с ним связаны, будто бы забылись. Следователи начали дело о взятках Белоусову и Юревичу, объявив посредниками тёщу депутата Бутакову и его помощника Чуркина. При этом ни у кого не вызвало вопросов, что сумма в 3 миллиарда рублей — это примерно три грузовика банкнот. Довольно сложно представить себе пожилую даму, которая разгружает коробки с купюрами где-нибудь на даче Юревича или Белоусова. Кроме того, есть информация о том, что силовики в течение продолжительного времени вели оперативную разработку Юревича и не могли не обратить внимания на получение им столь внушительной суммы наличными. Тем не менее, ничего подобного в деле нет, и обвинение против Бутаковой выстроено исключительно на показаниях Башаева, который в данном случае выступает как заинтересованное лицо.

Игра в прятки

Возможно, следователи считали, что отправить за решётку 77-летнюю женщину будет легче, чем кого-то из других фигурантов уголовного дела. В свою очередь, обвинительный приговор в отношении неё стал бы доказательством преюдициального характера вины Юревича и Белоусова. То есть, если Бутакову признают виновной в передаче взяток, провести повторное следствие и суд по данному делу будет уже невозможно. Следовательно, все участники «челябинской схемы» смогут избежать ответственности и продолжить осваивать бюджетные средства по отработанной системе.

Казалось бы, ситуация должна была разрешиться в пользу Бутаковой после того, как она обратилась к спикеру Госдумы Володину и генпрокурору. Надзорное ведомство взяло её дело на свой контроль. Его материалы прошли в Москве доскональную проверку, после чего заместитель генпрокурора РФ вернул дело следователям в Екатеринбург, чтобы они произвели дополнительное следствие и устранили нарушения.

Как установила Генпрокуратура в ходе проверки, в деле нет никаких доказательств вины Бутаковой или кого-то ещё из членов «преступной группы». В то же время Юревич не мог покровительствовать Башаеву, так как ни одно из служебных полномочий бывшего главы региона не распространялось на тех, кого следователи считают членами преступной группы. Что касается Белоусова, его вообще никогда не касалось распределение дорожных подрядов — ни в период работы в Законодательном собрании Челябинской области, ни во время работы в Госдуме.

Однако после того, как уральские следователи получили дело обратно, они предприняли неожиданный шаг. Правоохранители объединили дело Бутаковой с другими материалами в отношении Юревича, к которым ни она, ни её зять не имеют никакого отношения. Речь идёт о делах, возбуждённых ещё в 2012—2014 годах: «медицинском деле», подстрекательстве в клевете и незаконном хранении оружия. Весьма интересно, каким образом Маргарита Бутакова и Вадим Белоусов могли быть замешана в деле о незаконном хранении бывшим губернатором непригодного для стрельбы коллекционного пистолета XVIII века со спиленным бойком и разрезанным барабаном, который достался Юревичу от руководителя ГУ МВД России по Челябинской области. Раритетное оружие хранилось в квартире, где раньше жил Юревич, и было найдено при обыске. Ни Бутакова, ни Белоусов не имели туда доступа. Примерно так же странно выглядит «причастность» Бутаковой и Белоусова к делу по факту совершения Юревичем подстрекательства к клевете в адрес бывшего председателя Челябинского областного суда Федора Вяткина. Ни парламентарий, ни его тёща не знали, кто такой Вяткин, и какие проблемы возникли с ним у Юревича. В схему «медицинского дела» о получении экс-губернатором взятки в 27 миллионов рублей от бывшего министра здравоохранения региона Виталия Тесленко Бутакова и Белоусов также не вписываются, поскольку никогда не были связаны ни со сферой здравоохранения, ни с организациями, занимающимися поставкой медицинского оборудования.

Тем не менее, неожиданное решение следователей об объединении вышеуказанных дел даст возможность до бесконечности долго тянуть время, а лица, реально причастные к хищению 3 миллиардов рублей, останутся на свободе

Возникает логичный вопрос: неужели все эти усилия предпринимаются ради Вильшенко, Овчинникова и Башаева? Может быть, за тремя бизнесменами стоит фигура более крупного масштаба? Иначе как можно объяснить странные действия уральских следователей и связать их с тем, что ФАС направила правоохранителям материалы на Бориса Дубровского?

Семейные связи

Борис Дубровский ушёл с поста губернатора Челябинской области в марте 2019 года. Для многих это решение стало неожиданным, так как буквально за пару дней до объявления об отставке он заявил о планах принять участие в выборах на второй срок. Однако после этого ФАС объявила о его участии в антиконкурентном сговоре, фигурантами которого также оказались замешаны областной Миндортранс и компания АО «Южуралмост» — преемница ЗАО «Южуралавтобан», направившая в суд заявление о банкротстве в соответствии с решением акционеров.

Согласно подсчётам антимонопольной службы, на тот момент, когда Дубровский занял губернаторский пост в 2014 году, «Южуралмост» занимал только 9 процентов регионального рынка дорожных контрактов. Уже в следующем году компания увеличила свою долю до 92 процентов, а в 2018 стала фактическим монополистом — ее доля составила 96 процентов. По данным региональной прессы, бенефициаром АО «Южуралмост» является все тот же Сергей Вильшенко. Из ЕГРЮЛ следует, что руководителем компании является некто Александр Зырянов. Этот же человек на сегодняшний день числится генеральным директором того самого ООО «ТехноПарк».

Проведённая ФАС проверка коснулась контрактов на строительство и ремонт дорог на сумму более 8 миллиардов рублей. По информации службы, не менее десятка аукционов прошли с нарушениями. Условия торгов были составлены таким образом, чтобы выиграть могла лишь одна конкретная компания — «Южуралмост». В середине марта замглавы ФАС Андрей Цариковский сообщил прессе, что материалы в отношении Дубровского передадут в Генпрокуратуру.

Впрочем, едва ли это единственная история, связанная с деятельностью бывшего губернатора, которая вызывает интерес у правоохранительных органов. В частности, в апреле 2019 года управление ФАС по Челябинску установило, что между региональным оператором капитального ремонта и ООО «Жилкомсервис» имелся сговор. Вышеуказанное ООО принадлежит сыну экс-главы региона Александру Дубровскому. Удалось установить, что компания получила контракт на 300 миллионов рублей на поставку и замену в челябинских многоэтажках. При этом, как уточнили в ФАС, региональный оператор отказал в участии в конкурсе двум компаниям, использовав надуманный предлог. Кроме того, в прессе неоднократно проходила информация о том, что семья Дубровского и Сергей Вильшенко являются основными бенефициарами скандального передела мусорного рынка в Челябинске, который привёл к настоящему мусорному коллапсу в городе, продолжавшемуся месяц.

На фоне всего этого следствие пытается убедить общественность в том, что главное звено в коррупционной системе Челябинской области — 77-летняя пенсионерка Маргарита Бутакова. Хочется верить, что после вмешательства в ситуацию Москвы будет обеспечено объективное расследование этого уголовного дела и других, связанных с крупномасштабными хищениями в регионе».