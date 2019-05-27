В Североморске загорелся остов списанного эсминца «Гремящий»

Североморск, Мурманская область, , 19:25 — REGNUM В трюмах списанного эсминца, который находится на утилизации в Североморске, загорелся мазут. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что горит остов эсминца «Гремящий», который был списан и находится в процессе утилизации. В трюмах эсминца находился мазут, который и загорелся.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

К месту происшествия уже прибыли пожарные расчеты. Возгорание локализуется.

Уточняется, что утилизацией эсминца занималась коммерческая структура.