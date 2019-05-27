Понедельник, 27 Мая 2019 года
19:30:36 МСК

В Североморске загорелся остов списанного эсминца «Гремящий»

Происшествия

Пожар локализуется

Североморск, Мурманская область, 27 мая 2019, 19:25 — REGNUM  В трюмах списанного эсминца, который находится на утилизации в Североморске, загорелся мазут. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что горит остов эсминца «Гремящий», который был списан и находится в процессе утилизации. В трюмах эсминца находился мазут, который и загорелся.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

К месту происшествия уже прибыли пожарные расчеты. Возгорание локализуется.

Уточняется, что утилизацией эсминца занималась коммерческая структура.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары и взрывы на предприятиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить