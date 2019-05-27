Понедельник, 27 Мая 2019 года
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Подтверждена гибель серфингиста под «Метеором» в Петербурге

Происшествия

Начата доследственная проверка

Санкт-Петербург, 27 мая 2019, 18:16 — REGNUM  Органы Следственного комитета на транспорте подтвердили гибель серфингиста в акватории Санкт-Петербурга при столкновении с пассажирским судном на подводных крыльях «Метеор».

Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР начата доследственная проверка по факту смертельного травмирования мужчины.

«Проводятся проверочные и оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в СЗСУ на транспорте СКР.

Как сообщалось, трагический инцидент произошел у места впадения Малой Невы в Финский залив вблизи Васильевского острова. Найдены части серфа, на котором катался спортсмен. Поиск тела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: На Неве в Петербурге ищут серфингиста, попавшего под «Метеор»

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Происшествия на воде
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