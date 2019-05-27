Понедельник, 27 Мая 2019 года
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СК начал проверку в связи с нападением на журналистов в Ставрополе

Происшествия

От мужчины, требовавшего опубликовать материал, пострадали четверо сотрудников издания, главного редактора пришлось госпитализировать

Ставрополь, 27 мая 2019, 17:51 — REGNUM  Доследственную проверку в связи с нападением вооруженного ножом мужчины на редакцию ставропольской газеты «Родина» начало СУ СКР по краю, сообщила пресс-служба ведомства 27 мая. На место нападения направлены следователи.

Предварительно установлено, что днём 27 мая в помещение редакции газеты «Родина» в Ставрополе вошёл мужчина. Он потребовал опубликовать материал, а, получив отказ, напал с ножом на главного редактора и еще трех сотрудников издания.

Журналисты были доставлены в больницу. Главный редактор госпитализирован в стационар, его коллег после оказания помощи отпустили домой.

Как сообщили в ведомстве, следствие направило ходатайство прокурору о передаче материалов проверки о данном преступлении из органов внутренних дел в СУ СК России по Ставропольскому краю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сам нападавший уже задержан — по некоторым данным, он состоит на учете у психиатра.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты: есть раненые

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Нападения на журналистов
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