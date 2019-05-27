В Калужской области в перевернувшейся иномарке пострадали двое детей

Калуга, , 17:39 — REGNUM В Калужской области 25 мая 2019 года на автодороги «Ульяново — Брежнево» было совершено серьезное дорожное происшествие с автомобилем Dodge Neon. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Калужской области, по предварительным данным, 41-летняя женщина не справилась с управлением и съехала с дороги в кювет. Машина опрокинулась.

В результате ДТП пострадали три пассажира иномарки: девушка 25 лет, а также дети — мальчик трёх лет и девочка шести лет, которые получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения.

В минувшие выходные дни, 25 и 26 мая, на территории Калужской области было зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий. В результате восемь человек, среди которых двое несовершеннолетних получили травмы.