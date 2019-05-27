На Неве в Петербурге ищут тело серфера, попавшего под «Метеор»

Санкт-Петербург, 27 мая 2019, 17:36 — REGNUM Катавшийся по Неве серфингист попал под скоростное судно на подводных крыльях «Метеор» на Малой Неве у острова Декабристов в Василеостровском районе Санкт-Петербурга днем 27 мая.
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте, сообщение об инциденте в акватории Невы поступило в 14:45 мск.
Найдены части конструкции доски, на которой катался человек. Сам пострадавший серфингист или его тело пока не найдено. Продолжаются поисковые работы.
Напомним, что в конце апреля в Финском заливе у Петербурга в условиях ветра и шторма затонул прогулочный катер с компанией отдыхающих. Погибли два человека.