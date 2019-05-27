Понедельник, 27 Мая 2019 года
17:36:43 МСК

На Неве в Петербурге ищут тело серфера, попавшего под «Метеор»

Происшествия

Это произошло в центре города

Санкт-Петербург, 27 мая 2019, 17:36 — REGNUM  Катавшийся по Неве серфингист попал под скоростное судно на подводных крыльях «Метеор» на Малой Неве у острова Декабристов в Василеостровском районе Санкт-Петербурга днем 27 мая.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте, сообщение об инциденте в акватории Невы поступило в 14:45 мск.

Найдены части конструкции доски, на которой катался человек. Сам пострадавший серфингист или его тело пока не найдено. Продолжаются поисковые работы.

Напомним, что в конце апреля в Финском заливе у Петербурга в условиях ветра и шторма затонул прогулочный катер с компанией отдыхающих. Погибли два человека.

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Происшествия на воде
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