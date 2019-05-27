На редакцию ставропольской газеты «Родина» напал человек с ножом

Ставрополь, , 17:16 — REGNUM На редакцию ставропольской газеты «Родина» совершено нападение. Пострадали четыре сотрудника редакции. Об этом сегодня, 27 мая, сообщают местные СМИ.

Главный редактор газеты Николай Бондаренко рассказал подробности произошедшего.

По его словам, нападавший — один из авторов газеты «Родина». Он подготовил несколько статей, но редакция решила их не публиковать. Мужчине объяснили, почему его материалы не подошли для публикации, но покидать редакцию после разъяснений он отказался.

«В полдень ко мне пришел один из авторов, который написал две статьи. Статьи совершенно не подходят для публикации. Он спросил, почему статьи не опубликованы, я ответил ему, что они не соответствуют грамотности, логике и не представляют для газеты никакого интереса», — рассказывает Бондаренко.

Далее этот автор некоторое время находился в помещении редакции, а затем набросился на сотрудников с ножом. В результатет нападения ножевые ранения получили четыре человека. Сотрудникам редакции удалось скрутить нападавшего и взывать полицию.

У нападавшего был с собой паспорт, а нож он держал в кармане, пояснил Бондаренко. Одному из пострадавших потребовалась госпитализация.

Позднее стало известно, что нападавший — Константин Сиднев. Про него известно, что у него высшее филологическое образование, но при этом он состоит на учете у психиатра.