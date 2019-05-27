Экс-заместителя гендиректора ФК «Ростов» подозревают в мошенничестве

Ростов-на-Дону, , 16:31 — REGNUM Попытка бывшего заместителя генерального директора ФК «Ростов» Юрия Дорофеева отсудить у клуба солидную сумму обернулась для него уголовного делом. Дорофеев стал фигурантом уголовного дела по факту мошенничества.

Согласно поданному иску в отношении ростовского клуба, Дорофеев в апреле 2015 года одолжил клубу 21,1 млн рублей на срок до 21 мая 2015 года. Также он потребовал через суд около 40 млн рублей в качестве зарплаты. Суд оказался на стороне истца, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

«После этого проблемы начались у самого Дорофеева. Клуб обратился в полицию, и 20 мая было возбуждено уголовное дело по мошенничеству в особо крупном размере. После того как полиция провела обыск по 14 адресам, Дорофеев был задержан и арестован», — сообщает мессенджер.

По неподтверждённой пока информации, своими действиями Юрий Дорофеев причинил ущерб не только жёлто-синим, но и полузащитнику санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александру Ерохину. Сумма ущерба, по предварительным данным, составляет 42 млн рублей.