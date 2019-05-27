Юная дагестанка выпала из окна пятого этажа в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 16:21 — REGNUM Несчастный случай произошёл с 17-летней уроженкой Дагестана, проживающей в Санкт-Петербурге: она выпала из окна пятого этажа многоквартирного дома. Девушка выжила, в настоящее время выясняются обстоятельства случившегося, пишут 27 мая «Невские новости».

Инцидент произошёл в Петродворцовом районе северной столицы. Жительница города заявила в полицию, что к ней в палисадник упала женщина. Выяснилось, что ею оказалась несовершеннолетняя дагестанка, приехавшая в Санкт-Петербург со своей старшей сестрой почти полгода назад. Здесь они снимают однокомнатную квартиру. При этом, по данным издания, пострадавшая не учится и не работает.

Читайте также: В Дагестане наградили мужчин, спасших выпавшую из окна девочку

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря 2018 года двое водителей маршрутного такси из города Махачкалы Тагир Магомедов и Айдемир Кулдуев спасли выпавшую из окна пятилетнюю девочку. Поймать сорвавшегося вниз с пятого этажа ребёнка мужчины не смогли, но им удалось смягчить падение. В результате девочка отделалась лишь небольшими ушибами. Спустя две недели глава региона Владимир Васильев подписал указ об их награждении орденами «За заслуги перед Республикой Дагестан».