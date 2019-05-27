В Петербурге полиция гналась за мотоциклистом по Невскому проспекту

Санкт-Петербург, , 16:03 — REGNUM Сотрудники дорожной полиции Санкт-Петербурга во время массовых воскресных гуляний по случаю Дня города около 18:20 мск попытались на Дворцовом проезде у Эрмитажа попытались остановить мотоцикл Suzuki без госномеров. Однако управлявший им мужчина не подчинился и попытался скрыться.

Тогда полицейские бросились в погоню. Она проходила по Невскому проспекту, в условиях плотного движения автомобилей и пешеходов. Мотоциклист несколько раз пересекал пешеходные переходы во время движения по ним людей и совершал другие нарушения ПДД.

На неоднократные законные требования сотрудников ДПС об остановке мотоциклист не реагировал, а лишь увеличил скорость. Пеший сотрудник полиции попытался его остановить на одном из перекрестков, но нарушитель увернулся и продолжил удирать. Однако полиция сработала профессионально.

Около 18:25 мск на пересечении Невского проспекта и набережной канала Грибоедова водитель мотоцикла был блокирован тремя экипажами отдельных батальонов ДПС ГИБДД.

«Им оказался 46-летний мужчина, который не имеет права управления мототранспортом. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку. В отношении нарушителя составлено 15 протоколов об административных правонарушениях», — сообщили 27 мая в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Среди допущенных водителем нарушений — отсутствие госрегистрации мотоцикла и номерных знаков, три выезда на «встречку», четыре проезда на запрещающий сигнал светофора, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке, неповиновение законному требованию сотрудника полиции и целый ряд других.

Как сообщало ИА REGNUM, на Невском проспекте в последние месяцы произошло сразу несколько резонансных ДТП, в результате которых погибли и пострадали люди, в том числе дети, российские и иностранные туристы.

Читайте также: В ДТП в центре Петербурга пострадали граждане ФРГ, Эстонии и ребенок

Читайте также: Массовое ДТП на Невском проспекте: водитель каршеринга выехал на «встречку»

Читайте также: В ДТП на Невском проспекте один погиб, четверо ранены

Читайте также: Среди жертв ДТП на Невском — американец и москвичка, водитель был без прав

Читайте также: Шесть пешеходов, включая ребенка, сбиты машиной на Невском проспекте