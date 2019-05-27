К северо-востоку от берегов южнокорейского Пусана затонуло судно

Пусан, Южная Корея, , 15:54 — REGNUM Сегодня, 27 мая, в 2,2 км к северо-востоку от южнокорейского рода Пусана перевернулось 22-тонное судно. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей морской полиции Пусана.

По их данным, один из членов экипажа судна 69-летний мужчин был спасен сразу же, после аварии, однако капитан и главный инженер данного судна до сих пор считаются пропавшими без вести.

Известно, что судно полностью ушло под воду в 14:05 по местному времени.

«Мы все вместе находились в рубке, после того, как что-то пошло не так, мы сразу же прыгнули в море», — сообщил спасенный мужчина.

По данным морской полиции, мужчину спасло то, что на нем был спасательный жилет. По предварительным данным, на капитане и главном инженере спасательные жилеты отсутствовали.

Известно, что данное судно покинуло район Йондогу рано утром, затем оно прибыло в порт Камчхон, где на него было погружено 7 тонн отработанного масла. Судно перевернулось и затонуло после того, как покинуло порт и направилось обратно в Йондонгу. Также на судне находилось 200 литров дизельного топлива.

Во время поисково спасательных работ было задействовано восемь патрульных кораблей, одно прибрежное спасательное судно и одно буксирное судно.

Известно, что из-за плохих погодных условий, спасатели не смогли провести подводные поиски и подтвердить загрязнение морской среды.