В Бурятии под грузовой поезд попал пятилетний ребёнок

Кабанский р-н, Бурятия, , 15:29 — REGNUM В Бурятии 25 мая под грузовой поезд на перегоне «Посольская-Тимлюй» попал пятилетний ребёнок. Несмотря на экстренное торможение и дневное время, несчастный случай предотвратить не удалось. Ребёнок погиб на месте.

В Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР возбудили уголовное дело по признакам преступления, «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщили 27 мая ИА REGNUM следователи.

24 мая произошла авария с участием автомобиля и поезда на железной дороге в Заиграевском районе Бурятии.

«Предварительно установлено, что 29-летний водитель автомашины на железнодорожном переезде станции «Челутай 3 км» нарушил правила проезда регулируемого железнодорожного переезда и совершил столкновение с грузовым поездом. В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи», — рассказали в МВД республики.

Как сообщало ИА REGNUM, виновник столкновения автомобиля с поездом в Алтайском крае выжил и будет компенсировать стоимость повреждённого железнодорожного имущества. Кроме того, ему придется ответить за заведомо ложный донос, поскольку после аварии он заявил об угоне автомобиля.

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