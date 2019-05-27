Взрыв в столице Афганистана: десять человек пострадали

Кабул, , 15:08 — REGNUM В результате взрыва недалеко от министерства по делам хаджа в Афганистане пострадали десять человек. Об этом 27 мая сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на свои источники.

По данным правоохранительных органов, самодельное взрывное устройство сработало утром, преступники заложили его внутри автобуса, припаркованного в непосредственной близости от министерства.

Ответственность за преступление пока не взяла ни одна террористическая группировка. Чиновники министерства подвергли критике силовые структуры страны за отсутствие надлежащих условий безопасности.

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