Бунт в одесской колонии подавлен, зачинщики изолированы

Одесса, Украина, , 15:02 — REGNUM Сотрудникам правоохранительных органов удалось взять под контроль ситуацию в Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе, где сегодня утром, 27 мая, заключённые подняли бунт. Об этом говорится в сообщении национальной гвардии Украины.

«Для стабилизации ситуации, которая сегодня сложилась на территории учреждения исполнения наказаний в Одессе создан штаб в составе представителей различных силовых структур, — отметили в ведомстве. — В настоящее время ситуация полностью контролируется правоохранителями. Зачинщики беспорядков изолированы, с заключенными ведутся переговоры».

В нацгвардии Украины также заявили, что в Единый реестр досудебных расследований сведения внесены по статье 392 («Действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний») Уголовного кодекса Украины.

В ситуации также разбирается уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. По её словам, её представитель в южных областях Александра Остапенко выехал на место. Он сообщил, что нарушений прав заключенных во время подавления бунта со стороны правоохранителей допущено не было, никто существенно не пострадал.

«Из колонии вывезли пятерых нарушителей режима. Информация о сбежавших из колонии или убитых не подтверждается, — написала омбудсмен в Facebook. — Заложниками бунтарей стали три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии. Их уже уволили».

По предварительным данным Денисовой, поводом для беспорядков стали обыски, которые проводились у осуждённых.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе произошли утром 27 мая. Изначально сообщалось, что причиной бунта заключённых стало питание в исправительном учреждении.

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