По делу о взрыве в Лионе задержан второй подозреваемый

Лион, Франция, , 14:42 — REGNUM Стражи порядка задержали ещё одного подозреваемого в причастности к взрыву, который прогремел вечером 24 мая во французском Лионе. Как сообщает Franceinfo, речь идёт об учащемся лицея. По данным телеканала, старшеклассник был задержан прямо в учебном учреждении.

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Ранее стало известно о том, что французская полиция арестовала главного подозреваемого по уголовному делу. Им оказался 24-летний студент. Также, по полученным телеканалом данным, есть и третий задержанный. Это мать подозреваемого.

https://twitter.com/franceinfo/status/1132943644263145472

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 24 мая в центре Лиона неподалёку от площади Белькур прогремел взрыв. Перед пекарней на улице Виктора Гюго неизвестный оставил пакет с гвоздями и болтами и взрывчаткой. В результате взрыва пострадали 13 человек, в том числе восьмилетняя девочка. 11 раненых госпитализированы.

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При этом французский министр юстиции Николь Беллоуб заявила, что пока рано однозначно квалифицировать произошедшее как террористическую атаку, необходимо дождаться результатов расследования.

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