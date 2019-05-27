В ДР Конго затонула лодка с людьми

Инонго, Конго, , 14:47 — REGNUM На западе ДР Конго на озере Маи-Ндомбе затонула лодка. В результате инцидента погибли по меньшей мере 30 человек, ещё 200 пассажиров числятся пропавшими без вести, передает VOA Africa.

Мэр города Инонго Мбоо Вемба сообщил журналистам вечером 26 мая, что многие из пассажиров лодки были учителями. На лодке они отправлялись за зарплатой, так как дороги региона находятся в плохом состоянии.

Причиной инцидента, произошедшего вечером 25 мая, стало ухудшение погодных условий. Точное число находившихся в лодке доподлинно неизвестно. В результате инцидента погибли 30 человек, 80 человек спаслись. По предварительным оценкам местных властей, до 200 человек пропали без вести.

Обычно лодки в ДР Конго отправляются в плавание переполненными, что усугубляет число жертв в катастрофах.