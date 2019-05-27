Комбат ВСУ нанёс подчинённому тяжёлые травмы — НМ ЛНР

Луганск, , 14:41 — REGNUM Командир 109 батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ сильно избил подчинённого в Донбассе. Об этом заявил 27 мая начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга.

«Командир батальона нанёс телесные повреждения подчинённому за угрозы с его стороны передать сотрудникам военной прокуратуры материалы о работающих в батальоне схемах хищения и продажи ГСМ и материальных средств», — рассказал Осадчий.

Боевика доставили в больницу населённого пункта Кряковка в тяжёлом состоянии. В батальон прибыли сотрудники военной прокуратуры для расследования инцидента.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее сотрудники военной прокуратуры Украины обнаружили канал продажи ворованного топлива ВСУ, к организации которого может быть причастен командир 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

Читайте также: В Донбассе офицеры ВСУ наладили продажу ворованного топлива — НМ ЛНР