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Комбат ВСУ нанёс подчинённому тяжёлые травмы — НМ ЛНР

Происшествия

Боевик был доставлен в больницу

Луганск, 27 мая 2019, 14:41 — REGNUM  Командир 109 батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ сильно избил подчинённого в Донбассе. Об этом заявил 27 мая начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга.

«Командир батальона нанёс телесные повреждения подчинённому за угрозы с его стороны передать сотрудникам военной прокуратуры материалы о работающих в батальоне схемах хищения и продажи ГСМ и материальных средств», — рассказал Осадчий.

Боевика доставили в больницу населённого пункта Кряковка в тяжёлом состоянии. В батальон прибыли сотрудники военной прокуратуры для расследования инцидента.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее сотрудники военной прокуратуры Украины обнаружили канал продажи ворованного топлива ВСУ, к организации которого может быть причастен командир 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

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Война в Донбассе
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