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В Польше бывший ученик устроил стрельбу в школе

Происшествия

Ранены два человека, один из них в тяжелом состоянии

В Польше бывший ученик устроил стрельбу в школе
Geoffrey Fairchild
Стрельба

Быдгощ, Польша, 27 мая 2019, 14:34 — REGNUM  В Польше 18-летний юноша совершил вооруженное нападение на свою бывшую школу. Злоумышленник cхвачен на месте преступления, пишет газета Newsweek Polska.

Нападение произошло утром 27 мая в городке Бжесць-Куявски.

«В школу в 10 часов утра вошел мужчина в маске, который бросил в здании две петарды. Использовал также оружие против сотрудника школы — уборщицы. В результате взрыва петард ранения получила также ученица школы», — сказала пресс-секретарь полиции Быдгоща Моника Хлебич.

11-летняя девочка получила раны бедра и груди, сотрудница школы — ранение в живот. Обе госпитализированы. Полиция отмечает, что состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое, а раны женщины не характерны для выстрела из известного огнестрельного оружия. Изъятое у нападавшего оружие передано на экспертизу.

Злоумышленник, которым оказался бывший ученик школы, был задержан одним из работников школы, а затем передан прибывшим на место полицейским. Его мотивы пока неизвестны.

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