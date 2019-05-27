Понедельник, 27 Мая 2019 года
14:27:14 МСК

В ракету-носитель «Союз-2.1б» при старте с Плесецка ударила молния

Происшествия

Молния не повредила ракету-носитель, пуск прошел в штатном режиме

п.г.т. Плесецк, Архангельская область, 27 мая 2019, 14:26 — REGNUM  В ракету-носитель «Союз-2.1б» при старте с космодрома Плесецк ударила молния, заявил 27 мая начальник космодрома генерал-майор Николай Нестечук.

По его словам, пуск ракеты-носителя прошел в штатном режиме, а погода не является помехой.

«Это еще раз доказательство того, что молния не может повредить наше ракетно-космическое оружие», — заявил Нестечук.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая в 09:23 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М». Все предстартовые операции и сам старт носителя прошли в штатном режиме. Ракета была взята на сопровождение наземными средствами.

Читайте ранее в этом сюжете: С космодрома Плесецк стартовал «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить