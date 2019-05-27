В ракету-носитель «Союз-2.1б» при старте с Плесецка ударила молния

п.г.т. Плесецк, Архангельская область, , 14:26 — REGNUM В ракету-носитель «Союз-2.1б» при старте с космодрома Плесецк ударила молния, заявил 27 мая начальник космодрома генерал-майор Николай Нестечук.

По его словам, пуск ракеты-носителя прошел в штатном режиме, а погода не является помехой.

«Это еще раз доказательство того, что молния не может повредить наше ракетно-космическое оружие», — заявил Нестечук.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая в 09:23 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М». Все предстартовые операции и сам старт носителя прошли в штатном режиме. Ракета была взята на сопровождение наземными средствами.

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