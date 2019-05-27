В Госдуме по инциденту с журналистом делают вывод о стиле работы в Хакассии

Москва, , 14:24 — REGNUM В Госдуме вступились за корреспондента телеканала «Россия 24» в Хакассии, на которого напал глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

«Видеозапись инцидента, продемонстрированная по телеканалам, свидетельствует о вопиющем попрании чиновником элементарных правил поведения и этики государственных служащих», — заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

Он делает выводи и относительно стиля работы чиновника.

«Если подобное действие было совершено в отношении журналиста, выполняющего свою профессиональную задачу при включенной видеокамере, то несложно представить, как руководитель Ширинского района Хакасии выстраивает свою работу с жителями, не говоря уже о подчиненных», — отметил парламентарий.

Левин уверен, что происшествие, уже получившее соответствующую оценку Следственного комитета России, не должно уйти из внимания общества и профессиональных объединений.

«Журналисты, имея право задавать вопросы представителям органов власти, должны знать, что они гарантированно защищены государством, выполняя важную для всех нас работу по информированию общества», — заключил глава комитета Госдумы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента «России 24» Ивана Литомина. Чиновника обвиняют в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

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