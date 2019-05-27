Контрактник ВСУ совершил суицид, чтобы не ехать воевать в Донбасс — НМ ЛНР

Луганск, , 14:25 — REGNUM Боевик 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ покончил с собой, поскольку его подразделение планировали отправить воевать в Донбасс. Об этом заявил 27 мая начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга.

По его словам, инцидент произошёл в населённом пункте Владимир-Волынский.

«В ходе проводимого расследования выяснилось, что у покончившего с жизнью контрактника в ЛНР проживают родственники и его просьбы остаться в пункте постоянной дислокации и не ехать в зону Операции объединённых сил, попросту игнорировались командованием части и лично командиром бригады… к которому он дважды ходил на приём», — рассказал Осадчий.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее в районе населённого пункта Новозванка боевик ВСУ поссорился с сослуживцем и застрелил его из автомата Калашникова.

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