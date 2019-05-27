Спецслужбы Киргизии арестовали террористов, вернувшихся из Сирии

Бишкек, , 14:16 — REGNUM Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии провели спецоперацию, в ходе которой на юге республики арестовали двух членов террористической группировки, пытавшихся незаконно попасть в страну. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-центре ГКНБ.

При себе задержанные имели патроны от автомата Калашникова.

По данным следствия, ранее 27-летний и 29-летний граждане Киргизии были завербованы в ряды боевиков и переправлены на территорию Сирии, где принимали активное участие в боевых действиях против правительственных сил.

Отмечается, что один из задержанных в 2017 году был объявлен в международный розыск по линии Интерпола за совершение преступлений террористической направленности, а также за участие в боевых действиях в составе террористических группировок на территории третьих стран.

ИА REGNUM напоминает, что в рядах боевиков различных террористических группировок на территории Сирии, Афганистана и Ирака принимали участие в боевых действиях около 800 граждан Киргизии. Почти половина из них — женщины и дети.

Отметим также, что в Киргизии за последние восемь лет количество граждан, осужденных за терроризм и экстремизм выросло в 7,6 раза — с 79 человек в 2010 году до более чем 600 человек в 2018 году. При этом каждый пятый осужденный за подобные преступления — женщина.

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