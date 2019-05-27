Понедельник, 27 Мая 2019 года
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Семь человек пострадали при обрушении на курорте «Игора» в Ленобласти

Происшествия

По предварительным данным, погибших нет

п. Игора, Ленинградская область, 27 мая 2019, 14:11 — REGNUM  На горнолыжном курорте «Игора» в Приозерском районе Ленинградской области 27 мая произошло обрушение на стройплощадке одного из новых объектов. По предварительным данным, пострадали семь человек, погибших нет.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС России по Ленобласти, примерно в 12:25 мск произошло обрушение промышленных лесов на площади 350 кв. метров.

«Извлечено из-под завалов семь человек. Работы по разборке завалов продолжаются», — отметили в ГУ МЧС по региону.

Причину обрушения установят следственные органы.

По данным СМИ, обрушение произошло на месте строительства трибуны гоночной автотрассы, которая должна появиться в «Игоре» в дополнение к горнолыжному кластеру.

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Обрушения зданий
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