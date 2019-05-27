Понедельник, 27 Мая 2019 года
14:12:38 МСК

В Караганде наказали чиновников после гибели ребенка

Происшествия

В Центральном парке Караганды перевернулся надувной батут, что привело к гибели 11-летнего мальчика

Караганда, Казахстан, 27 мая 2019, 14:12 — REGNUM  В Казахстане с занимаемой должности освобожден глава управления парками культуры, отдыха и скверами Караганды Рустам Кодебаев, сообщает 27 мая издание eKaraganda.

Глава Караганды Нурлан Аубакиров уволил государственного служащего после трагедии в Центральном парке города, в результате которого погиб 11-летний ребенок.

Исполняющим обязанности главы управления назначен главный инженер ведомства Талгат Смаилов. Глава города также объявил выговоры своему заместителю Сабиту Оспанову и руководителю отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог Караганды Алибеку Дюсембекову.

Напомним, 25 мая в результате сильного ветра в Центральном парке Караганды перевернулся надувной батут, в результате чего погиб 11-летний мальчик. Еще двое детей госпитализированы с различными травмами.

Читайте также: В Якутске на площадке детского сада погиб ребенок

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия на детских площадках
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить