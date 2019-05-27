В Караганде наказали чиновников после гибели ребенка

Караганда, Казахстан, , 14:12 — REGNUM В Казахстане с занимаемой должности освобожден глава управления парками культуры, отдыха и скверами Караганды Рустам Кодебаев, сообщает 27 мая издание eKaraganda.

Глава Караганды Нурлан Аубакиров уволил государственного служащего после трагедии в Центральном парке города, в результате которого погиб 11-летний ребенок.

Исполняющим обязанности главы управления назначен главный инженер ведомства Талгат Смаилов. Глава города также объявил выговоры своему заместителю Сабиту Оспанову и руководителю отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог Караганды Алибеку Дюсембекову.

Напомним, 25 мая в результате сильного ветра в Центральном парке Караганды перевернулся надувной батут, в результате чего погиб 11-летний мальчик. Еще двое детей госпитализированы с различными травмами.

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